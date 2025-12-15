Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы в кампусе

Брауновский университет отменил все экзамены осеннего семестра 2025 года после стрельбы в кампусе. Об этом сообщил проректор университета Фрэнсис Дж. Дойл III. По его словам, решение об отмене экзаменов было принято после обсуждений с академическим руководством и профессорско-преподавательским составом.

«После серьёзных дискуссий с академическим и профессорско-преподавательским руководством со всего кампуса мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены по курсам осеннего семестра 2025 года во всех школах, за исключением Медицинской школы Уоррена Альперта и программы IE Brown Executive MBA в Школе профессиональных исследований (SPS)», — говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что студенты могут получить итоговую оценку на основе ранее выполненных работ, без сдачи финального экзамена. Данная мера направлена на снижение психологической нагрузки на студентов и преподавателей после трагического инцидента и предоставление им возможности завершить семестр в более спокойной обстановке.

Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли два студента, ещё девять человек получили ранения. Нападавшим оказался мужчина около 30 лет, который проник в аудиторию на 186 мест в тёмной одежде и маске. Стрелок был ликвидирован.