14 декабря, 03:11

Злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете, ликвидировали

Стрельба в университете. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DSOh-7hD88v

Полиция ликвидировала злоумышленника, который устроил стрельбу в Брауновском университете. Об этом сообщили в местной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли.

Стрельба в университете. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DSOh-7hD88v

Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории.

В результате стрельбы, произошедшей на территории Брауновского университета (штат Род-Айленд), погибли не менее двух человек, ещё девять получили ранения. Об этом сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли.

Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан». Напомним, в субботу в Брауновском университете в Провиденсе произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения.

