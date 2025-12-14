Злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете, ликвидировали

Полиция ликвидировала злоумышленника, который устроил стрельбу в Брауновском университете. Об этом сообщили в местной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли.

Стрельба в университете. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DSOh-7hD88v

Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории.

В результате стрельбы, произошедшей на территории Брауновского университета (штат Род-Айленд), погибли не менее двух человек, ещё девять получили ранения. Об этом сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан». Напомним, в субботу в Брауновском университете в Провиденсе произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения.