Полиция нашла взрывные устройства в доме исполнителей теракта в Сиднее

По данным правоохранителей, два примитивных взрывных устройства были найдены в жилище отца и сына, обвиняемых в теракте. Комиссар от дальнейших комментариев отказался, сославшись на незавершённый характер расследования.

Напомним, теракт в Сиднее, унёсший жизни 16 человек и ставший причиной ранений ещё 40, был совершён жителями Бонниригг на юго-западе Сиднея. В результате силового задержания 50-летний отец был убит, а его 24-летний сын тяжело ранен. Один из подозреваемых на законных основаниях владел огнестрельным оружием около десяти лет. Напомним, 14 декабря в районе пляжа Бондай в Сиднее во время мероприятия, приуроченного к празднованию еврейского праздника Ханука, произошла стрельба.