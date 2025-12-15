Россия и США
14 декабря, 22:55

Полиция нашла взрывные устройства в доме исполнителей теракта в Сиднее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Полиция штата Новый Южный Уэльс обнаружила самодельные взрывные устройства в ходе обысков, связанных с расследованием теракта в Сиднее. Об этом заявил комиссар полиции Мал Лэньон на брифинге.

По данным правоохранителей, два примитивных взрывных устройства были найдены в жилище отца и сына, обвиняемых в теракте. Комиссар от дальнейших комментариев отказался, сославшись на незавершённый характер расследования.

Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта во время празднования Хануки
Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта во время празднования Хануки

Напомним, теракт в Сиднее, унёсший жизни 16 человек и ставший причиной ранений ещё 40, был совершён жителями Бонниригг на юго-западе Сиднея. В результате силового задержания 50-летний отец был убит, а его 24-летний сын тяжело ранен. Один из подозреваемых на законных основаниях владел огнестрельным оружием около десяти лет. Напомним, 14 декабря в районе пляжа Бондай в Сиднее во время мероприятия, приуроченного к празднованию еврейского праздника Ханука, произошла стрельба.

