Регион
14 декабря, 16:22

Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта во время празднования Хануки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта в Сиднее во время празднования Хануки. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам израильского премьера, он ещё в августе направлял письмо премьеру Австралии Энтони Албанезе с обвинениями в разжигании антисемитских настроений. Нетаньяху заявил, что Канберра якобы поощряет ненависть к евреям, и призвал её руководство действовать как лидеры свободных наций.

«Мы будем продолжать осуждать тех, кто не осуждает, а поощряет. Мы будем продолжать требовать от них того, что требуется от лидеров свободных наций. Мы не сдадимся, мы не склоним головы, мы будем продолжать бороться, как боролись наши предки», — подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки произошло стрельба, в результате которой погибли 12 человек. Полиция предполагает, что подготовка к теракту велась несколько месяцев. СМИ пишут, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка — ей прострелили руку.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
