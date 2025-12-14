В числе пострадавших при стрельбе на пляже в Сиднее может быть россиянка
Обложка © X / Drew Pavlou
Одна из пострадавших в результате теракта на пляже в Сиднее — гражданка России. Девушка находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил Mash со ссылкой на местные СМИ.
По предварительной информации, россиянка вместе со знакомыми находилась на мероприятии в честь праздника Хануки, когда произошёл инцидент. Российские дипломаты в Канберре и Сиднее заявили, что активно сотрудничают с местными правоохранительными органами для оказания помощи пострадавшей.
Ранее сообщалось, что на пляже Бонди неизвестные открыли огонь, после чего полиция начала спецоперацию по задержанию преступников. В результате стрельбы погибли 12 человек. Одно из преступлений, связанных с инцидентом, было заранее спланировано и готовилось несколько месяцев, что указывает на организованный характер нападения.
