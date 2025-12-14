В Сиднее неизвестные открыли стрельбу на общественном пляже

Неизвестные открыли огонь в районе австралийского пляжа Бонди в Сиднее. Полиция начала спецоперацию по поимке преступников, сообщается на странице правоохранительных органов в социальной сети X.

Задержание престпников на пляже в Сиднее. Видео © X / Drew Pavlou

«Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео двух мужчин, вооружённых винтовками, задерживают правоохранители. Место происшествия оцеплено.

