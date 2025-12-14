Путин в Индии
14 декабря, 08:52

В Сиднее неизвестные открыли стрельбу на общественном пляже

Обложка © X / Drew Pavlou

Неизвестные открыли огонь в районе австралийского пляжа Бонди в Сиднее. Полиция начала спецоперацию по поимке преступников, сообщается на странице правоохранительных органов в социальной сети X.

Задержание престпников на пляже в Сиднее. Видео © X / Drew Pavlou

«Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео двух мужчин, вооружённых винтовками, задерживают правоохранители. Место происшествия оцеплено.

Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки
Ранее в украинских Сумах задержали 60-летнего мужчину, который произвёл стрельбу из окна многоэтажного дома. В результате происшествия пострадали шесть детей. По факту у покушения на убийство детей из хулиганских побуждений было заведено уголовное дело.

