14 декабря, 11:32

Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Количество погибших в результате стрельбы на одном из пляжей в Сиднее увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.

По предварительным данным, одно из преступлений, связанных со стрельбой, было спланировано заранее — предположительно, подготовка велась несколько месяцев, что указывает на его организованный характер. Точные обстоятельства и мотивы нападения пока устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в ходе празднования еврейского праздника Хануки на пляже произошло вооружённое нападение. Нападавшие открыли огонь по собравшимся; один из них был застрелен в ходе задержания, а второй ранен и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила подозрительный предмет на месте стрельбы. Обнаруженный объект является самодельным взрывным устройством, и в настоящее время специалисты проводят работы по его обезвреживанию.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
