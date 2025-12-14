На месте стрельбы на пляже в Сиднее обнаружено взрывное устройство

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила подозрительный предмет на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. По данным телеканала ABC, речь идёт о самодельном взрывном устройстве, сейчас специалисты работают над его обезвреживанием.

Стрельба произошла во время мероприятия, посвящённого еврейскому празднику Ханука. Нападавшие открыли огонь по людям, находившимся на пляже. По последним данным, погибли как минимум десять человек, тогда как ранее сообщалось о десяти жертвах. Один из нападавших был застрелен при задержании, второй получил ранение и находится в больнице в критическом состоянии. Также появилась информация об аресте третьего предполагаемого участника атаки.

Напомним, что российским туристам удалось покинуть пляж Бонди в Сиднее буквально за 15 минут до начала массовой стрельбы, унёсшей жизни десяти человек. Пара туристов из Сочи прогуливалась по знаменитому пляжу вечером в субботу, где в это время проходило празднование Хануки. Примерно за 15 минут до первого выстрела девушка и её молодой человек ушли с побережья.