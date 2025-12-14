Во время стрельбы в Сиднее погибли 10 человек, среди них дети и полицейский

В Сиднее произошла стрельба на одном из пляжей, жертвами которой стали десять человек. Об этом сообщает news.com.au со ссылкой на источники. По данным журналистов, нападение могло быть направлено против мероприятия, посвящённого еврейскому празднику Ханука.

Источники в полиции считают, что преступление готовилось заранее — предположительно, несколько месяцев. Это указывает на спланированный характер атаки. По предварительной информации, одного из подозреваемых ликвидировали на месте, второго ранили и задержали. Официальные власти пока не раскрыли детали расследования.

Ранее Life.ru показывал кадры задержания преступников, которые открыли стрельбу на общественном пляже. На опубликованном видео двух мужчин, вооружённых винтовками, задерживают правоохранители. Место происшествия оцеплено.