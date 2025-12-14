Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 09:57

Во время стрельбы в Сиднее погибли 10 человек, среди них дети и полицейский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В Сиднее произошла стрельба на одном из пляжей, жертвами которой стали десять человек. Об этом сообщает news.com.au со ссылкой на источники. По данным журналистов, нападение могло быть направлено против мероприятия, посвящённого еврейскому празднику Ханука.

Стрельба в Сиднее. Видео © X/ Brooke Goldstein, War & Gore

Источники в полиции считают, что преступление готовилось заранее — предположительно, несколько месяцев. Это указывает на спланированный характер атаки. По предварительной информации, одного из подозреваемых ликвидировали на месте, второго ранили и задержали. Официальные власти пока не раскрыли детали расследования.

Жертвами стрельбы в Брауновском университете стали его студенты
Жертвами стрельбы в Брауновском университете стали его студенты

Ранее Life.ru показывал кадры задержания преступников, которые открыли стрельбу на общественном пляже. На опубликованном видео двух мужчин, вооружённых винтовками, задерживают правоохранители. Место происшествия оцеплено.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Австрия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar