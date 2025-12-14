Жертвами стрельбы в Брауновском университете стали его студенты

Президент Брауновского университета Кристина Паксон в воскресенье подтвердила, что погибшие при стрельбе в учебном заведении были студентами. Заявление прозвучало на пресс-конференции.

«Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице», — сказала Паксон.

По словам мэра города Провиденс Бретта Смайли, подозреваемый в стрельбе продолжает находиться на свободе. В настоящее время на месте происшествия работают более 400 сотрудников различных правоохранительных ведомств.

Напомним, ранее в местной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях сообщили о ликвидации злоумышленника. В результате стрельбы, произошедшей на территории Брауновского университета (штат Род-Айленд), погибли не менее двух человек, ещё девять получили ранения. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан».