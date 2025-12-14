Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 03:21

ФБР и Секретная служба США окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

К расследованию стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд подключились ФБР и Секретная служба США. Как сообщили главы ведомств Кэш Патель и Шон Карран, их сотрудники находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, ещё девять человек пострадали. Карран отдал распоряжение местному отделению Секретной службы предоставить поддержку в расследовании.

Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки
Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки

На данный момент известно, что полиция ликвидировала злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли. Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar