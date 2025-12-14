ФБР и Секретная служба США окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

К расследованию стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд подключились ФБР и Секретная служба США. Как сообщили главы ведомств Кэш Патель и Шон Карран, их сотрудники находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, ещё девять человек пострадали. Карран отдал распоряжение местному отделению Секретной службы предоставить поддержку в расследовании.

На данный момент известно, что полиция ликвидировала злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли. Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте.