Российские туристы успели покинуть пляж в Сиднее за 15 минут до стрельбы

Российским туристам удалось покинуть пляж Бонди в Сиднее буквально за 15 минут до начала массовой стрельбы, унёсшей жизни десяти человек. Об этом инциденте со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал SHOT .

Пара туристов из Сочи прогуливалась по знаменитому пляжу вечером в субботу, где в это время проходило празднование Хануки. Примерно за 15 минут до первого выстрела девушка и её молодой человек ушли с побережья, так как им необходимо было вовремя добраться до аэропорта. В беседе с журналистами одна из туристок, Анжелика, призналась, что сейчас находится в глубоком шоке от новостей, поступающих с места трагедии.