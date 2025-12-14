Российские туристы успели покинуть пляж в Сиднее за 15 минут до стрельбы
Обложка © Х / Star Brief
Российским туристам удалось покинуть пляж Бонди в Сиднее буквально за 15 минут до начала массовой стрельбы, унёсшей жизни десяти человек. Об этом инциденте со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал SHOT.
Пара туристов из Сочи прогуливалась по знаменитому пляжу вечером в субботу, где в это время проходило празднование Хануки. Примерно за 15 минут до первого выстрела девушка и её молодой человек ушли с побережья, так как им необходимо было вовремя добраться до аэропорта. В беседе с журналистами одна из туристок, Анжелика, призналась, что сейчас находится в глубоком шоке от новостей, поступающих с места трагедии.
По последней информации, в результате нападения погибли 10 человек, ещё около 60 получили ранения различной степени тяжести. Известно, что одного из вооружённых преступников сумел обезоружить случайный прохожий, проявивший гражданскую смелость.
Напомним, что в районе сиднейского пляжа Бонди развернулась стрельба. Австралийская полиция оперативно начала масштабную операцию по поимке стрелков, реагируя на стремительно развивающуюся ситуацию. Примечательно, что одного из вооруженных преступников удалось обезоружить благодаря отважному поступку случайного прохожего, проявившего гражданскую доблесть.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.