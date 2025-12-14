Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 10:09

С голыми руками на винтовку: Смелый прохожий обезвредил одного из открывших огонь на пляже в Сиднее

Смелый прохожий обезвредил одного из открывших огонь на пляже в Сиднее

В Сиднее обычный прохожий обезоружил мужчину, открывшего стрельбу по людям на пляже Бондай. Видео с поступком австралийца быстро разошлось в соцсетях. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

В Сиднее прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего по людям. Видео © Х / Star Brief

По предварительным данным, целью нападения могло стать мероприятие, посвящённое еврейскому празднику Ханука. Очевидцы сняли момент задержания стрелявшего, на кадрах видно, как прохожий отбирает стрелковое оружие у подозреваемого. Решительные действия прохожего помогли быстро нейтрализовать нападавшего до прибытия полиции.

Во время стрельбы в Сиднее погибли 10 человек, среди них дети и полицейский
Во время стрельбы в Сиднее погибли 10 человек, среди них дети и полицейский

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди в Сиднее. Австралийская полиция начала спецоперацию по поимке преступников и отреагировала на развивающийся инцидент.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / Star Brief

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar