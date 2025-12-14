С голыми руками на винтовку: Смелый прохожий обезвредил одного из открывших огонь на пляже в Сиднее

В Сиднее обычный прохожий обезоружил мужчину, открывшего стрельбу по людям на пляже Бондай. Видео с поступком австралийца быстро разошлось в соцсетях. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

В Сиднее прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего по людям. Видео © Х / Star Brief

По предварительным данным, целью нападения могло стать мероприятие, посвящённое еврейскому празднику Ханука. Очевидцы сняли момент задержания стрелявшего, на кадрах видно, как прохожий отбирает стрелковое оружие у подозреваемого. Решительные действия прохожего помогли быстро нейтрализовать нападавшего до прибытия полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди в Сиднее. Австралийская полиция начала спецоперацию по поимке преступников и отреагировала на развивающийся инцидент.