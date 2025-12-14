Путин в Индии
Регион
14 декабря, 12:14

Полиция Австралии признала стрельбу на пляже в Сиднее терактом

Обложка © Х / Star Brief

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс официально признала стрельбу на пляже Бондай в Сиднее террористическим актом. Об этом сообщил комиссар полиции Мал Лэньон. Известно, что один преступник был застрелен при задержании, второй ранен и находится в больнице в критическом состоянии.

«В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером в 21:36 [13:36 мск] я объявил это террористическим актом», — указал он.

Российские туристы успели покинуть пляж в Сиднее за 15 минут до стрельбы

В результате стрельбы погибли как минимум 12 человек, ещё 29 получили ранения, среди пострадавших — двое полицейских. Лэньон подчеркнул, что будет проведено полное расследование, а виновные понесут ответственность. Комиссар также отметил, что информация о возможном третьем нападавшем пока не подтверждена.

