Стало известно, кем были исполнители теракта в Сиднее

Теракт в Сиднее, унёсший жизни 16 человек и ставший причиной ранений ещё 40, совершили отец и сын. Об этом сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон на специально созванной пресс-конференции.

По данным следствия, оба мужчины были жителями района Бонниригг на юго-западе Сиднея. В результате силового задержания 50-летний отец был убит, а его 24-летний сын тяжело ранен. Комиссар Лэньон отметил, что предварительные данные не указывают на длительное планирование нападения. Также он сообщил, что один из подозреваемых на законных основаниях владел огнестрельным оружием около десяти лет.

Ранее полиция установила личность одного из стрелков и провела обыск в его доме, задержав ещё двух человек по подозрению в причастности к организации теракта.

Инцидент произошёл вечером 14 декабря во время празднования Хануки, где собрались более тысячи человек, в основном семьи с детьми. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 16 человек, 40 получили ранения. После нападения власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта в Сиднее во время празднования Хануки. По словам израильского премьера, он ещё в августе направлял письмо премьеру Австралии Энтони Албанезе с обвинениями в разжигании антисемитских настроений. Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан.