Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее

Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой жену Ларису Клейтман. Об этом RT рассказал знакомый семьи. По его словам, супруги находились вместе во время нападения, и именно поступок Александра спас жизнь его жене. Для семьи трагедия стала тяжелым ударом.

«Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл её собой от бандитов с винтовками», — рассказал источник.

Известно, что Александр родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться, детство он провел в Кемеровской области, затем жил во Львове. После распада СССР Лариса и Александр Клейтман эмигрировали в Австралию.