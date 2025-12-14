Смельчаком, обезвредившим террориста на пляже в Сиднее, оказался торговец фруктами

В Сиднее прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего по людям. Видео © Х / Star Brief

По информации издания, смелый продавец также получил ранения в ходе схватки и был госпитализирован. Родственник героя рассказал журналистам, что точное состояние Ахмеда аль-Ахмеда в больнице пока неизвестно.

В беседе с журналистами близкий пострадавшего смельчака также дал ему героическую характеристику, одновременно пожелав Ахмеду скорейшего возвращения к полноценной жизни.