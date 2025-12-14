Путин в Индии
14 декабря, 16:49

Смельчаком, обезвредившим террориста на пляже в Сиднее, оказался торговец фруктами

Личность мужчины, который голыми руками обезвредил одного из террористов на пляже в Сиднее, раскрыта австралийскими СМИ. Им оказался 43-летний владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед, сообщает портал News.com.

В Сиднее прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего по людям. Видео © Х / Star Brief

По информации издания, смелый продавец также получил ранения в ходе схватки и был госпитализирован. Родственник героя рассказал журналистам, что точное состояние Ахмеда аль-Ахмеда в больнице пока неизвестно.

В беседе с журналистами близкий пострадавшего смельчака также дал ему героическую характеристику, одновременно пожелав Ахмеду скорейшего возвращения к полноценной жизни.

Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после теракта во время празднования Хануки

Напомним, на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки произошло стрельба, в результате которой погибли 12 человек. Полиция предполагает, что подготовка к теракту велась несколько месяцев. СМИ пишут, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка — ей прострелили руку.

Вероника Бакумченко
