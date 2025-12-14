Путин в Индии
14 декабря, 12:40

Захарова назвала чудовищной трагедией теракт на пляже в Сиднее

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан. Таким образом представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракт в Австралии, назвав его чудовищной трагедией.

«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия», — сказала Захарова ТАСС.

Российские дипмиссии в Канберре и Сиднее уточняют, есть ли среди жертв и пострадавших граждане России.

Полиция Австралии признала стрельбу на пляже в Сиднее терактом
В результате стрельбы на общественном пляже погибли как минимум 12 человек, ещё 29 получили ранения, среди пострадавших — двое полицейских. Точные обстоятельства и мотивы нападения пока устанавливаются правоохранительными органами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

