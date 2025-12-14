Захарова назвала чудовищной трагедией теракт на пляже в Сиднее
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан. Таким образом представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракт в Австралии, назвав его чудовищной трагедией.
«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия», — сказала Захарова ТАСС.
Российские дипмиссии в Канберре и Сиднее уточняют, есть ли среди жертв и пострадавших граждане России.
В результате стрельбы на общественном пляже погибли как минимум 12 человек, ещё 29 получили ранения, среди пострадавших — двое полицейских. Точные обстоятельства и мотивы нападения пока устанавливаются правоохранительными органами.
