Полиция Турции задержала 83 человека за оправдание кровавых атак на школы

В двух турецких провинциях, Кахраманмараш и Шанлыурфа, правоохранительные органы провели масштабную операцию в связи с расследованием инцидентов со стрельбой в школах. По данным Главного управления безопасности Турции от 16 апреля, в результате оперативных мероприятий были задержаны 83 подозреваемых.

«Выданы ордера на задержание 83 лиц, уличённых в одобрении преступления и преступников и в негативном влиянии на общественный порядок. Против них возбуждены уголовные дела», — говорится на сайте ведомства.

В рамках расследования также были приняты меры по пресечению распространения противоправной информации в интернете: заблокировано 940 аккаунтов в социальных сетях и ликвидировано 93 Telegram-группы.

Напомним, 14 апреля в Шанлыурфе обычный учебный день превратился в кошмар, когда ученик с дробовиком в руках открыл огонь по своим товарищам и учителям. Он ранил 17 человек, оставив после себя боль и страх, а затем свёл счёты с жизнью. Не успела страна оправиться от шока, как на следующий день трагедия повторилась в Кахраманмараше. Подросток, вооруженный целым арсеналом из пяти пистолетов, устроил настоящую бойню. Он хладнокровно убил девять человек и ранил ещё 16. Нападавший после атаки также покончил с собой.