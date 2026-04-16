16 апреля, 04:22

Во время стрельбы в турецкой школе учительница закрыла собой детей и погибла

Обложка © ТАСС / AP

В турецком городе Кахраманмараш произошла трагедия в школе — во время стрельбы погибла учительница, которая пыталась защитить учеников. Об этом сообщает телеканал Ahaber.

Речь идёт о преподавателе математики Айле Кара. Во время нападения она закрыла собой детей, пытаясь остановить стрелка.

Нападавшим оказался ученик восьмого класса. Он погиб. Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что случившееся не рассматривается как террористический акт. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос о безопасности в школах.

Стрельба у генконсульства Израиля в Стамбуле попала на видео
Стрельба у генконсульства Израиля в Стамбуле попала на видео

Ранее Life.ru сообщал, что число жертв стрельбы в Кахраманмараше увеличилось до девяти человек. По данным главы МВД, в больницах остаются 13 пострадавших, шестеро из них — в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации. Нападавший после атаки покончил с собой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
