18 апреля, 10:41

Нардеп раскрыл, как ухилянтов депортируют из Европы для мобилизации на Украине

Обложка © ТАСС / Claude Paris

Обложка © ТАСС / Claude Paris

Отдельные случаи принудительного возвращения украинских мужчин из европейских стран уже фиксируются. Об этом украинскому изданию «УНИАН» заявил народный депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

«Инструментарий есть. Но чтобы депортировать всех мужчин, нужны основания — это должен быть принятый закон или решение правительства в Германии», — сказал он.

Речь идёт о депортации за нарушения законодательства, после которой мужчин доставляют к границе Украины. Он отметил, что на месте их встречают представители территориальных центров комплектования. Депутат подчеркнул, что подобные меры уже применяются, однако носят точечный характер.

Горбенко также добавил, что без системного подхода такие действия не дадут значительного эффекта. По его мнению, в условиях открытых границ внутри ЕС люди смогут перемещаться в другие государства, обходя подобные ограничения.

В партии Зеленского собрались мобилизовать военных пенсионеров и запасников

Ранее стало известно о способах, с помощью которых мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации. В городах используются специальные Telegram-каналы, замаскированные под погодные сводки. За такими сообщениями скрываются предупреждения о действиях сотрудников территориальных центров комплектования.

Милена Скрипальщикова
