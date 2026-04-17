В партии Зеленского собрались мобилизовать военных пенсионеров и запасников

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко анонсировал расширение мобилизации на Украине, включив в нее полицейских, пограничников, а также военных пенсионеров и граждан, состоящих в запасе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определённый срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он подчеркнул, что предложенные меры призваны предотвратить снижение возраста призыва на военную службу на Украине.

Ранее сообщалось, что на Украине сложился негласный «прейскурант» на незаконное уклонение от призыва через ТЦК — цены варьируются от 300 до 50 тысяч долларов. Так, например, чтобы исключить себя из розыскных списков в Сумской области в 2026 году, достаточно заплатить 300 долларов, тогда как в других ценник уже существенно выше.