Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 апреля, 17:53

В партии Зеленского собрались мобилизовать военных пенсионеров и запасников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко анонсировал расширение мобилизации на Украине, включив в нее полицейских, пограничников, а также военных пенсионеров и граждан, состоящих в запасе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определённый срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он подчеркнул, что предложенные меры призваны предотвратить снижение возраста призыва на военную службу на Украине.

"Это катастрофа": Буданов* заявил, что украинцы бегут от мобилизации и снимают «видосики»

Ранее сообщалось, что на Украине сложился негласный «прейскурант» на незаконное уклонение от призыва через ТЦК — цены варьируются от 300 до 50 тысяч долларов. Так, например, чтобы исключить себя из розыскных списков в Сумской области в 2026 году, достаточно заплатить 300 долларов, тогда как в других ценник уже существенно выше.

Наталья Демьянова
