На Украине допустили мобилизацию женщин в ВСУ для замены мужчин в тылу

Украинские власти могут пойти на мобилизацию женщин для замены мужчин в тыловых подразделениях. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в беседе с РИА «Новости».

«Мы говорим о стране, в которой не работает Конституция, а закон не имеет никакого значения. Я не исключаю и такой возможности — мобилизации женщин или снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Потому что для Зеленского и сохранения его режима это жизненно важная история», — сказал Килинкаров.

По мнению экс-депутата, женщины уже работают в зоне спецоперации медиками и операторами дронов, однако власти хотят более активно привлекать их на службу. Как отметил собеседник, это позволит заменить женщин на тыловых должностях мужчинами, которых затем перенаправят в пехоту и штурмовые подразделения.

По его словам, это самый простой способ улучшить ситуацию с мобилизацией. Килинкаров подчеркнул, что украинский солдат — это единственный актив, которым Зеленский может торговаться с Западом.

Ранее на улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам вступать в армию и лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Это может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят население к возможному началу мобилизации среди женщин.