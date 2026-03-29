29 марта, 09:18

Власти Украины приступили к подготовке мобилизации женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /4.murat

Власти Украины готовятся призвать в армию женщин. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой источники в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, об этом говорит появившаяся в соцсетях и на улицах реклама с призывом к женщинам вступать в ряды защитниц страны. В российских силовых структурах считают, что такая агитация — прямой сигнал о начале женской мобилизации.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение», — говорится в сообщении.

Украинки массово жалуются на ТЦК из-за объявления в розыск как уклонистов
Напомним, что на улицах украинских городов повесили баннеры, которые зовут женщин в армию. На плакатах написано: «Защита Украины — это женское дело». Таким образом можно предположить, что киевские власти готовят людей к тому, что скоро начнут призывать и женщин.

Юлия Сафиулина
