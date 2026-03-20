Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Бойчук заявил, что его мобилизовали, несмотря на удалённую селезёнку. Об этом пишет ТАСС.

«Была врачебная комиссия, на которой я сказал, что у меня нет селезёнки, на что они сказали: «Это неважно, с тобой разберутся в части». В часть я поступил 06.06.2025 года. Там я сказал врачебной комиссии, что у меня нет селезёнки, но на это не обратили внимание, сказали, что всё будет хорошо», — рассказал Бойчук.

Пленный сообщил о своём состоянии ещё на этапе комиссии. Он уточнил, что после прибытия в часть снова сказал медикам об отсутствии селезёнки, однако это не повлияло на его статус.

Военнослужащий также отметил, что не смог полностью пройти курс подготовки. По его словам, обучение длилось 50 дней, но из-за ухудшения самочувствия он не завершил его, при этом в документах указали обратное. Пленный добавил, что возможность избежать мобилизации существовала. По его словам, за это требовали около $20 тыс., но у него не было таких средств.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай объяснил, почему бойцы ВСУ массово сдаются в плен. По его словам, часть военнослужащих принимает такое решение осознанно и затем остаётся на стороне России. Он отметил, что среди таких людей формируются отдельные подразделения. При этом Бородай подчеркнул, что к заявлениям пленных следует относиться осторожно, поскольку они могут искажать обстоятельства.