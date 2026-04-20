В Одессе опубликовано видео насильственной мобилизации. На кадрах видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) заходят в мини-маркет и силой уводят мужчину.

Видео © Telegram/ ОдессаИНФО

На Украине регулярно фиксируются случаи силовой мобилизации. В соцсетях распространяются видео, где работники ТЦК задерживают граждан на улицах, в магазинах и даже в общественном транспорте. Это вызывает широкий общественный резонанс и критику. Официальный Киев ситуацию не комментирует. Правозащитники называют такие методы незаконными.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Виктор Бойчук заявил, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие селезёнки. Врачебные комиссии игнорировали его состояние, а обучение он не завершил из-за ухудшения самочувствия, хотя в документах указали обратное. Он также отметил, что мог избежать мобилизации за $20 тыс., но у него не было таких средств.

