В Одессе бойцы СБУ со стрельбой задержали сотрудников ТЦК

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников местных территориальных центров комплектования. Об этом пишут местные паблики, публикуя видео с места событий.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе силами СБУ. Видео © «Одесса-INFO»

На ролике видно, как люди в спецэкипировке уложили прямо на проезжую часть мужчин в камуфляже. Другие детали операции пока что не известны.

В Кропивницком сотрудники ТЦК попытались проверить документы у водителя и забрать его на фронт, однако мужчина решил взять ситуацию в свои руки. Он нажал на педаль газа, работник военкомата бросился на капот — так они вместе и проехали несколько кварталов.