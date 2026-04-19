19 апреля, 10:27

На Украине водитель «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте авто

В Кропивницком водитель прокатил сотрудника ТЦК на капоте и попытался скрыться. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Кропивницкий».

Военкомы пытались проверить документы и забрать мужчину на фронт, но он вдавил педаль газа, а работник ТЦК бросился на капот. Так они и проехали вместе несколько кварталов.

Водителя в итоге задержали. По данным прокуратуры, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Соскин назвал стрельбу ТЦК в Киеве признаком конца режима Зеленского
Ранее в Киеве сотрудники ТЦК открыли стрельбу по легковому автомобилю в рамках принудительной мобилизации. Украинец отказался покинуть машину, после этого военкомы попытались выбить стёкла. А потом в ход пошло оружие.

BannerImage

Владимир Озеров
