Соскин назвал стрельбу ТЦК в Киеве признаком конца режима Зеленского

Стрельба сотрудников ТЦК по автомобилю в Киеве может говорить о деградации власти. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он обратился к подписчикам своего YouTube-канала.

По словам Соскина, произошедшее является беспределом. Он считает, что сотрудники ТЦК, упиваясь безнаказанностью, решились на преступление в столице.

«Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — возмутился он.

Эксперт добавил, что вместо того чтобы поддерживать армию, ТЦК лишь уменьшают количество потенциальных солдат.

Ранее в Киеве сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в легковой автомобиль во время мероприятий по принудительной мобилизации. На опубликованных кадрах видно, как два микроавтобуса перекрыли движение седану. Водитель отказался выходить из машины. Люди в военной форме попытались выбить стёкла. После этого автомобиль оттолкнул машины военных и уехал. Один из представителей военкомата достал пистолет и начал стрелять вдогонку. Затем он стал собирать гильзы с асфальта. Позже ТЦК подтвердил факт стрельбы. В ведомстве заявили, что использовали резиновые пули. В отношении водителя возбудили уголовное дело за сопротивление властям.