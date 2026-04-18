18 апреля, 18:03

Стрельбу с шестью погибшими в Киеве квалифицировали как теракт

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины официально признала инцидент с расстрелом гражданских лиц и захватом заложников в Голосеевском районе Киева террористическим актом. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об этом в своём Telegram-канале, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258, части 3 УК Украины.

«По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, приведший к гибели людей», — написал он.

Согласно последним данным, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Более 10, включая четырёхмесячного ребёнка, пострадали.

Появилось фото с места убийства преступника, устроившего стрельбу в Киеве

Напомним, мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков.

Наталья Демьянова
