18 апреля, 15:57

Появилось фото с места убийства преступника, устроившего стрельбу в Киеве

Появилось фото с места убийства преступника, устроившего стрельбу в Киеве. Кадр опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В результате его действий погибли четыре человека на улице и один в супермаркете. 15 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Причины, побудившие мужчину к совершению преступления, остаются невыясненными. Согласно информации от правоохранительных органов Киева, после того как он заблокировался в супермаркете, сотрудники полиции вели с ним переговоры в течение примерно 40 минут, после чего он был нейтрализован.

Число жертв стрельбы в Киеве выросло до пяти, ранены 15 человек

Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков.

