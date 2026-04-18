В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим и взял в заложники несколько человек

В Киеве мужчина, вооружённый автоматом, открыл огонь по людям, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Неадекват расстрелял прохожих в Голосеевском районе.

В настоящее время нападавший забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» на Голосеевском проспекте, взяв в заложники посетителей. Полиция оперативно оцепила здание и ведёт переговоры. Мотивы злоумышленника неизвестны.

