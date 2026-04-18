Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:25

В Оренбуржье сотни человек простились с убитым при задержании полицейским

Церемония прощания с Никитой Гнусиным. Обложка © Telegram / «НоКСТВ Новотроицк»

В оренбургском Новотроицке простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, погибшим при задержании преступника. Выразить признательность офицеру пришли сотни человек — представители власти, сослуживцы, близкие и простые граждане. Церемония прошла в сквере Воинов-интернационалистов.

Церемония прощания с Никитой Гнусиным в Новотроицке. Видео © Telegram / «Урал56.Ру»

Присутствующие не сдерживали эмоций: люди плакали, вспоминали погибшего. От микрофона не отказались и товарищи Гнусина, пострадавшие в тот день. Несмотря на ранения, они также присутствовали на церемонии.

«Мы потеряли, пожалуй, одного из лучших сотрудников — друга, товарища и просто хорошего человека. Для меня Никита не упал, не погиб, а стал бессмертным», — сказал один из них.

Никиту Гнусина со всеми почестями похоронят на городском кладбище.

Убитый в Оренбуржье лейтенант оказался ветераном СВО
Напомним, Никита Гнусин погиб 16 апреля. Во время операции по задержанию в посёлке Аккермановка преступник открыл огонь из автомата Калашникова, переделанного из охолощённого в боевой. Пострадали трое полицейских. Оказалось, что в день смерти старший лейтенант отмечал день рождения. Злоумышленника задержали, им оказался 52-летний Сергей Басалаев. МВД публиковало видео с фигурантом.

Матвей Константинов
  • Новости
  • утраты
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar