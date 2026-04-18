В Оренбуржье сотни человек простились с убитым при задержании полицейским

В оренбургском Новотроицке простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, погибшим при задержании преступника. Выразить признательность офицеру пришли сотни человек — представители власти, сослуживцы, близкие и простые граждане. Церемония прошла в сквере Воинов-интернационалистов.

Присутствующие не сдерживали эмоций: люди плакали, вспоминали погибшего. От микрофона не отказались и товарищи Гнусина, пострадавшие в тот день. Несмотря на ранения, они также присутствовали на церемонии.

«Мы потеряли, пожалуй, одного из лучших сотрудников — друга, товарища и просто хорошего человека. Для меня Никита не упал, не погиб, а стал бессмертным», — сказал один из них.

Никиту Гнусина со всеми почестями похоронят на городском кладбище.