В Оренбуржье сотни человек простились с убитым при задержании полицейским
Церемония прощания с Никитой Гнусиным. Обложка © Telegram / «НоКСТВ Новотроицк»
В оренбургском Новотроицке простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, погибшим при задержании преступника. Выразить признательность офицеру пришли сотни человек — представители власти, сослуживцы, близкие и простые граждане. Церемония прошла в сквере Воинов-интернационалистов.
Церемония прощания с Никитой Гнусиным в Новотроицке. Видео © Telegram / «Урал56.Ру»
Присутствующие не сдерживали эмоций: люди плакали, вспоминали погибшего. От микрофона не отказались и товарищи Гнусина, пострадавшие в тот день. Несмотря на ранения, они также присутствовали на церемонии.
«Мы потеряли, пожалуй, одного из лучших сотрудников — друга, товарища и просто хорошего человека. Для меня Никита не упал, не погиб, а стал бессмертным», — сказал один из них.
Никиту Гнусина со всеми почестями похоронят на городском кладбище.
Напомним, Никита Гнусин погиб 16 апреля. Во время операции по задержанию в посёлке Аккермановка преступник открыл огонь из автомата Калашникова, переделанного из охолощённого в боевой. Пострадали трое полицейских. Оказалось, что в день смерти старший лейтенант отмечал день рождения. Злоумышленника задержали, им оказался 52-летний Сергей Басалаев. МВД публиковало видео с фигурантом.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.