Полицейский погиб, ещё трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В поселке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.

Как сообщает УМВД, пострадавшим сейчас оказывают необходимую квалифицированную помощь. Врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать состояние раненых.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленника.

Для блокировки путей отхода преступника одна из дорог в населенном пункте перекрыта. На месте работают усиленные наряды, прочесывающие прилегающую территорию.

Жителей просят сохранять бдительность и оказывать содействие правоохранительным органам. Следствие устанавливает все детали случившегося инцидента.