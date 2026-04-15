Отец убил сына в Москве

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве собственного сына после бытового конфликта. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

По версии следствия, вечером 14 апреля 2026 года в квартире в Товарищевском переулке произошла ссора. Фигурант 1949 года рождения выстрелил из ружья ИЖ-12 в сына 1973 года рождения, от полученных ранений тот скончался на месте.

После происшествия следователи и криминалисты провели осмотр. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил 45-летнего жителя Тосненского района к 9 годам колонии строгого режима. Мужчина расправился с экс-супругой ещё в 2014 году, но 12 лет оставался безнаказанным. По версии следствия, он трижды пырнул женщину ножом в грудь на поле у посёлка Фёдоров Посад. От ран она умерла на месте. Злоумышленник закопал тело рядом и скрылся.