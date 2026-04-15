Мужчина без рук и ног расправился с приятелем двумя выстрелами в затылок

Жителю штата Мэриленд (США) 27-летнему Дейтону Уэбберу, которому ампутированы все четыре конечности, предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным следствия, вечером 22 марта внутри Tesla вспыхнула ссора между Уэббером и 27-летним Брадриком Уэллсом. Жертва получила два огнестрельных ранения в голову. Тело нашли во дворе частного дома в Шарлотт-Холле.

В машине находились ещё два человека. Они покинули салон и обратились в полицию после того, как подозреваемый попросил их помочь избавиться от трупа. Самого фигуранта задержали в больнице города Шарлотсвилл (Вирджиния), куда он приехал за медпомощью.

Сейчас обвиняемый находится в изоляторе без права внесения залога. Судья Патрик Дивайн отметил тяжесть инкриминируемых деяний и то, что подозреваемый скрылся в другой штат. Ему грозит пожизненный срок.

Защита настаивает на самообороне. Адвокаты заявляют, что во время конфликта Уэллс угрожал их клиенту оружием. «Он был уверен, что его сейчас убьют, и сделал то, что допускает закон», — заявил защитник Хаммад Матин. Прокуратура называет эту версию надуманной: мать погибшего уверена, что двойной выстрел в затылок не оставляет сомнений в умысле.

До трагедии Уэббер считался примером успешной адаптации. В детстве ему ампутировали конечности из-за тяжёлой инфекции, но он научился водить авто, играть в американский футбол и бороться. Он стал первым в мире спортсменом с четырьмя ампутациями в лиге корнхола (игра с забрасыванием мешочков), а также снимался в сюжетах ESPN и NBC.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил 45-летнего жителя Тосненского района к 9 годам колонии строгого режима. Мужчина убил свою бывшую жену ещё в 2014 году, но долгие 12 лет ему удавалось уходить от ответственности. По версии следствия, 13 мая 2014 года во время ссоры он трижды ударил женщину ножом в грудь на поле у коттеджного посёлка Фёдоров Посад. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого убийца закопал тело неподалёку и скрылся. Лишь спустя 12 лет правосудие настигло преступника.