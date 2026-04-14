16-летнего подростка обвинили в убийстве сводной сестры на круизном лайнере

В США 16-летнего подростка обвинили в убийстве 18-летней сводной сестры на круизном лайнере Carnival Horizon. Дело расследуют федеральные власти. Об этом сообщает The New York Times.

По версии обвинения, преступление произошло в ноябре во время семейного путешествия. Девушку по имени Анна Кепнер нашли мёртвой в каюте, которую она делила с подростком и ещё одним родственником.

Прокуратура утверждает, что юноша не только причастен к убийству, но и к сексуальному насилию. В судебных документах его называют только инициалами T.H., поскольку на момент происшествия он был несовершеннолетним. Изначально фигуранта привлекли как подростка. В феврале он сам сдался властям и был отпущен жить к родственнику на время разбирательства.

Позже прокуроры добились, чтобы его судили как взрослого. Теперь ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени и отягчённом сексуальном насилии, по каждому пункту максимально грозит пожизненный срок.

История сразу стала федеральным делом, потому что смерть произошла на лайнере в международных водах по пути в Майами. Сейчас прокуратура также добивается, чтобы подростка снова взяли под стражу, считая его опасным для окружающих.

