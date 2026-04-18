МВД опубликовало видео задержания мужчины, убившего полицейского в Оренбуржье

В Оренбургской области правоохранители задержали подозреваемого в дерзком нападении на сотрудников полиции. Мужчина расстрелял стражей порядка из автомата, который ранее сам переделал из охолощённого в боевой.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры задержания Сергея Басалаева. На видео попал момент, когда силовики блокируют и обезвреживают вооружённого преступника.

Сам задержанный уже дал первые показания. Он признался, что использовал автомат Калашникова, который изначально был куплен как охолощённый (стреляющий холостыми патронами). Однако мужчина самостоятельно внес конструктивные изменения, превратив его в боевое оружие.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы, толкнувшие его на столь тяжкое преступление.