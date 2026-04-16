Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 15:00

Установлена личность преступника, расстрелявшего экипаж МВД: полиция опубликовала фото

Убийцей полицейского в Оренбуржье оказался 51-летний Сергей Басалаев

Обложка © МВД

Обложка © МВД

Правоохранительные органы Оренбургской области распространили официальную ориентировку с фотографией преступника, совершившего нападение на сотрудников МВД. Личность злоумышленника установлена: в розыск объявлен 51-летний Сергей Басалаев.

На опубликованных кадрах запечатлён мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции и ранении ещё троих представителей правоохранительных органов. Инцидент произошёл при попытке задержания, после чего преступнику удалось скрыться.

По имеющейся информации, Басалаев покинул место происшествия на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной (госномер 851, регион 102). Силовики подчёркивают, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим оружием и представляет серьезную угрозу для окружающих.

Граждан просят внимательно изучить фото разыскиваемого. Если вы видели этого человека или указанный грузовик, ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно — преступник крайне опасен. О любой информации следует незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.

Появилось фото с места смертельной перестрелки с полицейскими в Оренбуржье

Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar