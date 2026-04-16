Установлена личность преступника, расстрелявшего экипаж МВД: полиция опубликовала фото

Правоохранительные органы Оренбургской области распространили официальную ориентировку с фотографией преступника, совершившего нападение на сотрудников МВД. Личность злоумышленника установлена: в розыск объявлен 51-летний Сергей Басалаев.

На опубликованных кадрах запечатлён мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции и ранении ещё троих представителей правоохранительных органов. Инцидент произошёл при попытке задержания, после чего преступнику удалось скрыться.

По имеющейся информации, Басалаев покинул место происшествия на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной (госномер 851, регион 102). Силовики подчёркивают, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим оружием и представляет серьезную угрозу для окружающих.

Граждан просят внимательно изучить фото разыскиваемого. Если вы видели этого человека или указанный грузовик, ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно — преступник крайне опасен. О любой информации следует незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.

Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.