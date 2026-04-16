В посёлке Аккермановка продолжается поиск опасного преступника, устроившего перестрелку с полицейскими. Инцидент произошёл во время попытки задержания злоумышленника, находящегося в федеральном розыске, уточнили в УМВД.

Появилось фото с места смертельной перестрелки с полицейскими в Оренбуржье. Фото © ORSK.RU 18+

Как уточнили в пресс-службе, мужчина оказал яростное сопротивление и открыл огонь из огнестрельного оружия по представителям власти. В результате атаки один сотрудник скончался на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим медики оказывают экстренную помощь, врачи делают всё возможное для спасения жизней правоохранителей. Информация о состоянии раненых уточняется.

Нападавшему удалось покинуть локацию до того, как его удалось заблокировать. Сейчас силы полиции задействованы в масштабных мероприятиях по установлению местонахождения беглеца и его поимке. В данный момент в населённый пункт экстренно прибыли оперативники ОП № 3 МУ МВД России «Орское».

Район оцеплен, на выездах из поселка работают усиленные посты. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.