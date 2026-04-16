Появилось фото с места смертельной перестрелки с полицейскими в Оренбуржье
В посёлке Аккермановка продолжается поиск опасного преступника, устроившего перестрелку с полицейскими. Инцидент произошёл во время попытки задержания злоумышленника, находящегося в федеральном розыске, уточнили в УМВД.
Как уточнили в пресс-службе, мужчина оказал яростное сопротивление и открыл огонь из огнестрельного оружия по представителям власти. В результате атаки один сотрудник скончался на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшим медики оказывают экстренную помощь, врачи делают всё возможное для спасения жизней правоохранителей. Информация о состоянии раненых уточняется.
Нападавшему удалось покинуть локацию до того, как его удалось заблокировать. Сейчас силы полиции задействованы в масштабных мероприятиях по установлению местонахождения беглеца и его поимке. В данный момент в населённый пункт экстренно прибыли оперативники ОП № 3 МУ МВД России «Орское».
Район оцеплен, на выездах из поселка работают усиленные посты. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
