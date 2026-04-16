Четыре бригады скорой прибыли на место стрельбы по полицейским в Оренбуржье
На месте стрельбы с участием полицейских в Оренбургской области работают четыре бригады скорой помощи. В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что первая машина добралась до места за восемь минут.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в Новотроицке. Местный житель открыл огонь по полицейским. По предварительным данным, один сотрудник погиб, еще трое пострадали. Стрелявший находился в федеральном розыске. Официальных развернутых комментариев о его личности и мотивах к этой минуте немного. Life.ru следит за развитием ситуации.
