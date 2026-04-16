16 апреля, 18:04

У застреленного в Оренбуржье полицейского был день рождения

Обложка © УМВД России по Оренбургской области

Обложка © УМВД России по Оренбургской области

В Оренбургской области при исполнении служебных обязанностей погиб 28-летний старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Как сообщает SHOT, трагедия произошла в день его рождения, 16 апреля. Во время задержания на него и его коллег напал Сергей Басалаев.

Погибшим является старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин, уроженец Новотроицка. Он занимал должность оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска ОП №3 МУ МВД России «Орское». Службу в органах внутренних дел начал в августе 2021 года, ранее работал участковым уполномоченным. У погибшего офицера остался четырёхлетний сын.

Установлена личность преступника, расстрелявшего экипаж МВД: полиция опубликовала фото

Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.

Наталья Демьянова
