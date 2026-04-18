«Взяли» у кладбища: Убийцу полицейского из Оренбуржья, пустившегося в бега, задержали

В Оренбургской области завершилась масштабная операция по поиску опасного преступника. Полицейские задержали 52-летнего Сергея Басалаева, который накануне совершил нападение на представителей правоохранительных органов, пишет Baza.

Конфликт начался в посёлке Аккермановка. Когда силовики прибыли на место для задержания, мужчина открыл по ним огонь. В результате перестрелки один страж порядка погиб, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. После случившегося злоумышленник скрылся на грузовом автомобиле.

Поиски велись всю ночь. Подозреваемого обнаружили в селе Белошапки. Свой транспорт фигурант бросил неподалёку, а сам попытался укрыться в лесистой местности.

Спецназ настиг беглеца буквально в километре от сельского кладбища. Задержание прошло без новых жертв. Сейчас с мужчиной работают следователи, устанавливаются причины, толкнувшие его на столь тяжкое преступление.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ему предъявят обвинения по нескольким статьям, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Расследование громкого дела продолжается под личным контролем регионального руководства МВД.