Убитый в Оренбуржье лейтенант оказался ветераном СВО

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, погибший при задержании преступника в Оренбургской области, незадолго до этого вернулся со службы в зоне специальной военной операции. Там он воевал в составе батальона «Барс-6», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона в Мах.

«Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области выражает соболезнования родным, близким погибшего при исполнении служебного долга старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина», — написали они.

Представители аппарата добавили, что Никита Гнусин происходил из полицейской династии, где служба в органах внутренних дел передавалась из поколения в поколение. Его отец также нёс службу в системе МВД, а младшая сестра, следуя семейной традиции, продолжает работать в органах и на сегодняшний день.