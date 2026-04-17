Убитый в Оренбуржье лейтенант оказался ветераном СВО
Обложка © Telegram / Полиция Оренбуржья
Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, погибший при задержании преступника в Оренбургской области, незадолго до этого вернулся со службы в зоне специальной военной операции. Там он воевал в составе батальона «Барс-6», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона в Мах.
«Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области выражает соболезнования родным, близким погибшего при исполнении служебного долга старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина», — написали они.
Представители аппарата добавили, что Никита Гнусин происходил из полицейской династии, где служба в органах внутренних дел передавалась из поколения в поколение. Его отец также нёс службу в системе МВД, а младшая сестра, следуя семейной традиции, продолжает работать в органах и на сегодняшний день.
Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения. Позже стало известно, что у застреленного представителя власти был день рождения. Полиция уже опубликовала фото злоумышленника. Им оказался 51-летний Сергей Басалаев.
