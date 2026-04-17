Убивший полицейского в Оренбуржье может скрываться в горах
Злоумышленник, накануне расстрелявший сотрудников полиции в Оренбургской области, вероятнее всего ушёл в горы и затаился там. Об этом сообщили на странице регионального УМВД в социальной сети «Вконтакте».
В горах Оренбуржья продолжают поиски убившего полицейского и ранившего его коллег Сергея Басалаева.
«Вооружённый злоумышленник бросил автомобиль в районе села Белошапка и, предположительно, скрылся в гористой местности», — сообщили представители ведомства.
На данный момент поисковую операцию проводят совместные силы полиции и бойцы Росгвардии, которые методично осматривают вероятный район, где затаился беглец. Стражи порядка из Росгвардии вместе с кинологами отрабатывают эту территорию. К розыскным мероприятиям также привлекли вертолёт и другие технические средства ведомства.
В ведомстве добавили, что прилегающая территория блокирована, а каждый возможный путь, которым преступник мог бы попытаться уйти, контролируется патрулями. Операцию на месте лично курируют главы областного УМВД, плюс к розыску привлекли сотрудников из соседних территорий.
Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения. Полиция уже опубликовала фото злоумышленника. Им оказался 51-летний Сергей Басалаев.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.