Убивший полицейского в Оренбуржье может скрываться в горах

Злоумышленник, накануне расстрелявший сотрудников полиции в Оренбургской области, вероятнее всего ушёл в горы и затаился там. Об этом сообщили на странице регионального УМВД в социальной сети «Вконтакте».

В горах Оренбуржья продолжают поиски убившего полицейского и ранившего его коллег Сергея Басалаева. Фото © VK / Управление МВД России по Оренбургской области

«Вооружённый злоумышленник бросил автомобиль в районе села Белошапка и, предположительно, скрылся в гористой местности», — сообщили представители ведомства.

На данный момент поисковую операцию проводят совместные силы полиции и бойцы Росгвардии, которые методично осматривают вероятный район, где затаился беглец. Стражи порядка из Росгвардии вместе с кинологами отрабатывают эту территорию. К розыскным мероприятиям также привлекли вертолёт и другие технические средства ведомства.

В ведомстве добавили, что прилегающая территория блокирована, а каждый возможный путь, которым преступник мог бы попытаться уйти, контролируется патрулями. Операцию на месте лично курируют главы областного УМВД, плюс к розыску привлекли сотрудников из соседних территорий.