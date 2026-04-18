Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 15:39

Число жертв стрельбы в Киеве выросло до пяти, ранены 15 человек

Обложка © Telegram / УНИАН

Число жертв стрельбы в Киеве выросло до пяти. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. Сейчас известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — написал Зеленский Telegram-канале.

Тем временем, по данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 15. 10 из них — госпитализированы.

Устроивший стрельбу по прохожим в Киеве был мобилизован несколько дней назад
Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar