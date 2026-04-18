Устроивший стрельбу по прохожим в Киеве ликвидирован
В Голосеевском районе Киева ликвидировали вооружённого преступника при попытке задержания. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Спецназовцы КОРДа Национальной полиции провели штурм магазина, где находился преступник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейского во время задержания. Количество жертв и пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Злоумышленник с автоматом забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» и удерживает заложников. По данным СМИ, он уже расправился с четырьмя мирными жителями.
