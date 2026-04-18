СМИ сообщают о четырёх погибших в результате стрельбы в Киеве

Издание «Новости. Live» сообщает о четырёх погибших в результате стрельбы в Киеве. По данным издания, среди пострадавших есть ребёнок.

Как отмечают журналисты, не исключалась возможность подрыва взрывчатки со стороны злоумышленника.

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Вооружённый автоматом злоумышленник забаррикадировался в супермаркете «Велмарт», взяв в заложники людей.