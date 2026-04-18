Появилось из супермаркета, в котором вооружённый киевлянин взял людей в заложники
Появилось видео с камеры видеонаблюдения в супермаркете, куда ворвался мужчина с автоматом, убивший на улице несколько прохожих. Кадры публикуют местные Telegram-каналы.
Мужчина с автоматом в киевском супермаркете. Видео © Telegram /Киев оперативный
На видео злоумышленник стоит посреди зала и целится в кого-то из людей. Кажется, что он произвёл выстрел, из-за чего его слегка откинула отдачей. После этого мужчина начал жестикулировать и что-то кричать присутствующим, а затем пошёл в другую часть магазина.
Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Злоумышленник с автоматом забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» и удерживает заложников. По данным СМИ, он уже расправился с четырьмя мирными жителями.
