Появилось из супермаркета, в котором вооружённый киевлянин взял людей в заложники

Появилось видео с камеры видеонаблюдения в супермаркете, куда ворвался мужчина с автоматом, убивший на улице несколько прохожих. Кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео злоумышленник стоит посреди зала и целится в кого-то из людей. Кажется, что он произвёл выстрел, из-за чего его слегка откинула отдачей. После этого мужчина начал жестикулировать и что-то кричать присутствующим, а затем пошёл в другую часть магазина.