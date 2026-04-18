В районе супермаркета в Киеве, где забаррикадировался преступник, начался пожар

В районе супермаркета, где укрылся мужчина, открывший огонь из автомата по прохожим в Киеве, начался пожар. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В пабликах пишут, что преступник, вероятно, взорвал бомбу, после чего и начался пожар рядом с супермаркетом.

По предварительным данным, внутри магазина с заложниками продолжают звучать выстрелы. Убийца пока не обезврежен.